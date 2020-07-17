Эксперты назвали проект метро от Ветеранов до Пушкина ненужным

Эксперты назвали проект метро от Ветеранов до Пушкина ненужным
Строительство метро в Петербурге. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Эксперты критически оценили проект строительства новой линии метро от проспекта Ветеранов до единого кампуса СПбГУ в Пушкине. Вместо этого они предлагают сосредоточиться на достройке уже начатых перегонов и станций.

О планах строительства новой линии метро заговорили 15 июля на заседании попечительского совета СПбГУ. Предполагается, что ветку проложат через Экспофорум до Пушкина. Подробности проекта пока не сообщаются. Однако известно, что без федерального финансирования реализовать его не получится, пишет АБН.

Эксперт транспортного развития территорий института территориального планирования «Урбаника» Илья Резников проект строительства новой линии метро назвал преждевременным и очень спорным. Он уверен: дешевле и проще развивать наземное железнодорожное сообщение. Так, например, можно сделать ответвление от Пушкина или Павловска, чтобы проводить туда поезда.

«От Ветеранов до Пушкина строить такой дорогой транспорт как метро не имеет никакого смысла», — согласился с Резниковым эксперт Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин.

Проект Владин назвал «абсолютно ненужным». Он указал на то, что новые линии метро приветствуются тогда, когда они повышают связанность сети.

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Эксперты назвали проект метро от Ветеранов до Пушкина ненужным