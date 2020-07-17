От коронавируса в Петербурге скончались еще 30 человек

В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге 17 июля подтвердили 30 смертей от коронавируса нового типа. С начала пандемии скончались 1 тыс. 728 заболевших.

Заразились 28 тыс. 906 человек (+ 244 за сутки), выздоровели 22 тыс. 51 пациент (+156). Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории России.

В России за последние сутки зарегистрировано 186 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. В Петербурге скончались 30 человек, в Москве и Архангельской области — по 14, в Московской области — 10, в Свердловской области — 9, в Нижегородской области и Камчатском крае — по 7, в Иркутской области — 6.

В стране от коронавируса умерли 12 тыс. 123 человека, в мире — более 590 тыс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавируса скончался старший врач Центральной подстанции Городской станции скорой помощи. Его семья до сих пор не получила положенную выплату, так как комиссия отказалась признавать его зараженным на работе.