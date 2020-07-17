Спустя 5 лет поймали обвиняемого в покушении на убийство полицейского в Петербурге

Потасовка произошла у одного из ресторанов на Гороховой улице. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Потасовка произошла у одного из ресторанов на Гороховой улице. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В деревне Владимирка Ленинградской области задержали 46-летнего Станислава Я., который несколько лет находился в розыске. Мужчину обвиняют в покушении на убийство петербургского полицейского.

Нападение произошло 5 октября 2015 года. Полицейский отдыхал в одном из ресторанов на Гороховой улице. Между его компанией и компанией обвиняемого произошел конфликт. Ссора переросла в потасовку, в ходе которой Станислав Я. выстрелил в голову полицейского из травматического пистолета.

«Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу, затем проходил долгое лечение. Пострадали и другие участники потасовки», — напомнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Обвиняемый также был доставлен в больницу. Через пару дней он сбежал и все это время находился в розыске. Мужчине заочно предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде ареста.

Задержать его удалось пять лет спустя. Выйти на обвиняемого помогла проработка обширного круга родственников, друзей и знакомых. Мужчина доставлен в правоохранительные органы для проведения процессуальных действий.

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