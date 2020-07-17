Двух мигрантов ранили в драке с ножами на Гражданском

В Петербурге госпитализировали двух уроженцев среднеазиатской республики 1999 и 2001 годов рождения. Мужчины получили ножевые ранения в драке на Гражданском проспекте.

Около 16:23 16 июля в полицию поступило сообщение о драке у дома 1 по Гражданскому проспекту. Выяснилось, что конфликт произошел между гражданами двух среднеазиатских республик. Одна из сторон пустила в ход оружие.

После чего двух мигрантов увезли на скорой с ножевыми ранениями. Состояние их оценивается как удовлетворительное, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Их оппонентов задержали вечером 16 июля на Северном проспекте. Ими оказались уроженцы другой среднеазиатской республики 1997 и 1999 годов рождения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе Петербурга мужчина получил огнестрельное ранение во время драки.