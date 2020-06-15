На Балтийском бульваре произошла драка со стрельбой

В Красносельском районе мужчина получил огнестрельное ранение во время драки.

Ночью 14 июня в полицию поступило сообщение о том, что на берегу Финского залива, в районе д. 4 по Балтийскому бульвару произошла групповая драка, раздавались звуки стрельбы. Когда полиция приехала, участников драки уже не было на месте.

Как стало известно gazeta.spb.ru, позже из городской больницы поступила информация о том, что за медицинской помощью обратился мужчина 1986 года рождения. Его госпитализировали со множественными огнестрельными ранами и ссадинами, в состоянии средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело. Участники драки разыскиваются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Центральном районе Северной столицы вечером 17 марта произошла потасовка, обернувшаяся для одного из участников серьезной травмой. В правоохранительные органы обратились встревоженные жители одного из домов по Невскому проспекту.