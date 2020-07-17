В Петербурге на 63% выросло число вакансий от малого бизнеса

В Петербурге на 63% выросло число вакансий от малого бизнеса
В Петербурге выросло число вакансий от малого и среднего бизнеса. Фото: unsplash.com

Рынок труда в Петербурге набирает силу после длительного карантина. Число предложений о работе в сегменте малого бизнеса в июне увеличилось на 63% по сравнению с маем. Однако говорить о полном восстановлении рано.

«Любые сравнения с показателями июня 2019 года пока далеки от оптимистичных», — отметила руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу Ирина Жильникова.

С марта по июнь представители малого бизнеса разместили на HeadHunter 42 тыс. 323 вакансии, из них почти 13 тыс. пришлось на июнь.

Активность компаний из сегмента среднего бизнеса в июне выросла на 50%, частных предпринимателей — на 17% к маю 2020 года.

Компании разного масштаба прорабатывают варианты развития бизнеса в новых условиях. Активнее всего в сегменте малого и среднего бизнеса себя проявляют компании из отраслей IT, строительства, недвижимости и розничной торговли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вырос спрос на официантов.

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