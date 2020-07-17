Выходные в Ленобласти начнутся с небольшого дождя, но воздух прогреется до +27 градусов

Ленобласть встретит выходные теплой погодой, но с небольшим дождем и переменной облачностью.

В субботу, 18 июля, синоптики обещают в регионе небольшие дожди. Ночью осадков не будет, подует легкий северо-западный и западный ветер. Как сообщили в Главном управлении МЧС по области, ночью температура воздуха составит +7…+12 градусов, днем столбик термометра поднимется до +22…+27 градусов. Атмосферное давление не поменяется.

На следующий день воздух прогреется до 25 градусов тепла, прогнозируется переменная облачность. Выходной пройдет преимущественно без осадков. В первый день рабочей недели погода не изменится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в понедельник жители Ленобласти смогут поговорить с губернатором по телефону. Также в мероприятии примут участие главы муниципальных администраций.