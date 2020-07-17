В понедельник жители Ленобласти смогут поговорить с губернатором по телефону

В среднем за час Александр Дрозденко успевает отвечать на 6-7 вопросов. Фото: pixabay

В среднем за час Александр Дрозденко успевает отвечать на 6-7 вопросов. Фото: pixabay

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко проведет прямую прямую линию с жителями региона. В понедельник он выйдет на связь в формате телефонного разговора.

Также в мероприятии примут участие главы муниципальных администраций. Они будут общаться с главой региона в режиме видеоконференции.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, любой житель сможет задать губернатору вопрос в течение часа — с 16:00 до 17:00.

Чтобы связаться с представителями власти, необходимо воспользоваться телефонами 006 и +7(81361)315-01.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленинградской области рассказал об интеграции с Санкт-Петербургом. Александр Дрозденко заявил, что речь идет об улучшении качества жизни и развитии регионов.