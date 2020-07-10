Дрозденко рассказал об интеграции с Петербургом

Александр Дрозденко рассказал, что интеграция затронет транспорт, коммунальную и социальную сферы, экологию, инвестиции, строительство. Фото: Balpthoto

Александр Дрозденко рассказал, что интеграция затронет транспорт, коммунальную и социальную сферы, экологию, инвестиции, строительство. Фото: Balpthoto

Глава Ленобласти Александр Дрозденко ответил жителям, какие изменения внесет в жизнь региона интеграция с Петербургом.

Соответствующий вопрос губернатору задали подписчики в его Instagram-аккаунте в четверг, 9 июля. Одна из подписчиц спросила, станет ли итогом интеграции единый губернатор и объединение территорий. Дрозднко добавил, что речь идет об улучшении качества жизни и развитии регионов, благодаря совместной работе.

«Объединение не планируется», — заявил глава региона.

Отметим, что Александр Дрозденко и Александр Беглов уже встречались по вопросу взаимодействия регионов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на месте свалки в Колтушах может появиться промзона для утилизации отходов. Такое предложение озвучил глава Ленобласти Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки во Всеволожский район.