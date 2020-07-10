На месте свалки в Колтушах может появиться промзона для утилизации отходов

Незаконную свалку в Колтушах посетила инспекция, возглавляемая губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Глава региона предложил сделать на участке промзону.

Рабочая поездка во Всеволожский район состоялась сегодня, 10 июля. Губернатор проинспектировал место незаконной свалки.

Как сообщил «ЛЕН ТВ 24», после осмотра Дрозденко предложил создать на данной территории промзону для утилизации отходов 4-го и 5-го класса опасности. Их относят к малоопасным и неопасным.

По словам главы региона, со следующего месяца начнутся работы по расширению Колтушского шоссе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на месте огромной нелегальной свалки в Колтушах специалисты возьмут пробы грунта, воды и воздуха. После получения результатов экспертизы для разбирательства будет собрана комиссия по чрезвычайной ситуации.