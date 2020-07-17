Выявлен новый ранний симптом коронавируса COVID-19

В Испании ученые-дерматологи провели исследование, в результате которого они обнаружили новый симптом коронавируса, который появляется на ранних стадиях заболевания.
Как сообщает JAMA Dermatology, этим симптомом стала энантема — сильная сыпь на слизистой ротовой полости.
Медики выяснили это, обследовав более двух десятков пациентов, зараженных коронавирусом. Энантему подтвердили у 29% из них. Стоит отметить, что сыпь у них появлялась за несколько дней до других симптомов инфицирования.
Кроме того, недавно стало известно о проявлении «эритематозной сыпи» на коже 18 пациентов в Италии, у которых болезнь протекает в тяжелой форме.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые назвали главный признак тяжелый формы COVID-19. Для выявления были изучены десятки больных с разными симптомами заболевания.