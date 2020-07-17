Ученые назвали главный признак тяжелый формы COVID-19

Для выявления были изучены десятки больных с разными симптомами заболевания.

Об этом стало известно 16 июля. Результаты исследования опубликовали в журнале Science. Французские ученые выяснили, какой главный признак свидетельствует о тяжелой форме COVID-19 у пациента. Для этого они изучили 50 людей с разными симптомами и проявлениями заражения. Несмотря на то, что кто-то не мог нормально дышать, а кто-то жаловался на кашель, всех людей объединял дефицит интерферона и усиленное воспаление. Эксперты считают, что именно интерферон играет важную роль в исцелении больного.

Напоминаем, что в мире количество зараженных коронавирусом составляет 13,3 миллиона. Летальных исходов около 580 тысяч.

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