Ученые назвали главный признак тяжелый формы COVID-19

Ученые назвали главный признак тяжелый формы COVID-19
Всех пациентов кое-что объединяет. Фото: Baltphoto

Для выявления были изучены десятки больных с разными симптомами заболевания.

Об этом стало известно 16 июля. Результаты исследования опубликовали в журнале Science. Французские ученые выяснили, какой главный признак свидетельствует о тяжелой форме COVID-19 у пациента. Для этого они изучили 50 людей с разными симптомами и проявлениями заражения. Несмотря на то, что кто-то не мог нормально дышать, а кто-то жаловался на кашель, всех людей объединял дефицит интерферона и усиленное воспаление. Эксперты считают, что именно интерферон играет важную роль в исцелении больного.

Напоминаем, что в мире количество зараженных коронавирусом составляет 13,3 миллиона. Летальных исходов около 580 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что выявлены пять самых опасных по коронавирусу районов Петербурга.

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