Стали известны пять самых вредных продуктов

Употребление колбас могут стать причиной нарушений в работе почек и печени. Фото: pixabay

Употребление колбас могут стать причиной нарушений в работе почек и печени. Фото: pixabay

Российский врач-диетолог Елена Кален назвала несколько продуктов, которые могут грозить человеку серьезными проблемами со здоровьем.

Специалист написала в своем инстаграме, что первыми продуктами, от которых стоит отказаться, являются колбасные изделия. Кален отмечает, что в них зачастую добавляют жиры, соли и красители, которые явно не принесут пользы организму. Такие продукты, если их употреблять регулярно, могут стать причиной нарушений в работе почек и печени. Кроме того, они могут негативно повлиять на эластичность кожи.

Вторым вредным продуктов она назвала сдобную выпечку, у которой высокий гликемический индекс. Он влияет на уровень глюкозы в сахаре, скачки которого могут спровоцировать развития сахарного диабета. Также булочки, пироги и белый хлеб вызывают вздутие живота.

Тем, кто хочет придерживаться здорового питания, диетолог рекомендует отказаться и от фастфуда, нарушающего водный баланс в организме.

Также в перечень вредных продуктов попали газированные напитки, в которых содержится фосфор, вымывающий кальций и магний из организма.

Список завершает молоко из-за содержания в нем лактозы. В непереваренном виде она может вызывать газы и вздутие живота.

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