Стали известны пять самых вредных продуктов

Стали известны пять самых вредных продуктов
Употребление колбас могут стать причиной нарушений в работе почек и печени. Фото: pixabay

Российский врач-диетолог Елена Кален назвала несколько продуктов, которые могут грозить человеку серьезными проблемами со здоровьем.

Специалист написала в своем инстаграме, что первыми продуктами, от которых стоит отказаться, являются колбасные изделия. Кален отмечает, что в них зачастую добавляют жиры, соли и красители, которые явно не принесут пользы организму. Такие продукты, если их употреблять регулярно, могут стать причиной нарушений в работе почек и печени. Кроме того, они могут негативно повлиять на эластичность кожи.

Вторым вредным продуктов она назвала сдобную выпечку, у которой высокий гликемический индекс. Он влияет на уровень глюкозы в сахаре, скачки которого могут спровоцировать развития сахарного диабета. Также булочки, пироги и белый хлеб вызывают вздутие живота.

Тем, кто хочет придерживаться здорового питания, диетолог рекомендует отказаться и от фастфуда, нарушающего водный баланс в организме.

Также в перечень вредных продуктов попали газированные напитки, в которых содержится фосфор, вымывающий кальций и магний из организма.

Список завершает молоко из-за содержания в нем лактозы. В непереваренном виде она может вызывать газы и вздутие живота.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что любимая еда россиян опасна для здоровья.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вредные продукты диетолог здоровье питание


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Гидрометцентре дали прогноз погоды на август
Стали известны пять самых вредных продуктов
В 2020 году в Петербурге отремонтировали 30 улиц
Выявлен новый ранний симптом коронавируса COVID-19
Отдых в Крыму назвали опасным из-за огромного потока туристов
Сообщение о «минировании» рейса Петербург — Сочи оказалось ложным
Возобновление ж/д сообщения с Белоруссией займет три дня
Иномарка вылетела на тротуар после ДТП на пересечении 5-й Советской и ...