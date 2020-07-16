Росконтроль: любимая еда россиян опасна для здоровья

Росконтроль: любимая еда россиян опасна для здоровья
Эксперты призывают относиться с осторожностью к готовым продуктам. Фото: pixabay.com

Россиянам рассказали, какая любимая ими еда может быть опасной для здоровья.

Об этом рассказали в центре Всероссийского союза потребителей «Росконтроль». Так, эксперты призывают относиться с осторожностью к готовым продуктам: колбасам, сосискам, полуфабрикатам, чипсам, плавленым сырам и газировке с высоким содержанием фосфора.

Кроме того, рекомендуется включать в свой рацион больше молочных продуктов.

Специалисты объяснили это тем, что в пищевой промышленности широко используются фосфаты. Сам по себе фосфор безопасен для организма, но только если он поступает в равном соотношении с кальцием. Переизбыток фосфора может привести к развитию остеопороза и молодого поколения и людей среднего возраста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетологи назвали продукты, помогающие от укачивания в транспорте.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
еда здоровье росконтроль


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Сан-Диего сгорел корабль ВМС США, это может привести к экологической катастрофе
В Петербурге ослабили коронавирусные ограничения для медиков
Из-за репетиций ко Дню ВМФ в Петербурге 19 июля разведут 4 моста
Пожилая велосипедистка выжила после ДТП с грузовиком
Киностудия «Ленфильм» анонсировала открытие пространства Kino Corner
Вандалы, «обезглавившие» Дзюбу, задержаны в Подмосковье
Жителей Петербурга призвали прививаться от гриппа
Росконтроль: любимая еда россиян опасна для здоровья