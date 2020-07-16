Росконтроль: любимая еда россиян опасна для здоровья

Россиянам рассказали, какая любимая ими еда может быть опасной для здоровья.

Об этом рассказали в центре Всероссийского союза потребителей «Росконтроль». Так, эксперты призывают относиться с осторожностью к готовым продуктам: колбасам, сосискам, полуфабрикатам, чипсам, плавленым сырам и газировке с высоким содержанием фосфора.

Кроме того, рекомендуется включать в свой рацион больше молочных продуктов.

Специалисты объяснили это тем, что в пищевой промышленности широко используются фосфаты. Сам по себе фосфор безопасен для организма, но только если он поступает в равном соотношении с кальцием. Переизбыток фосфора может привести к развитию остеопороза и молодого поколения и людей среднего возраста.

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