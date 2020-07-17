СК проверяет факт разлива топлива на Байкале

СК проверяет факт разлива топлива на Байкале
Топливо попало в Байкал с этого судна. Фото: baikalproc.ru

В Иркутской области следственные органы приступили к проверке по факту загрязнения озера Байкал нефтепродуктами, вылившимися в воду из судна.

Об этом информирует пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. Топливо попало в Байкал из судна, которое накренил шторм. Все произошло 16 июля.

Предварительно, это нефтепродукты вылились из пришвартованного судна, когда его ударило волнами об причал.

В произошедшем также разбирается Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. По данным ведомства, в водоем могло попасть свыше 100 литров топлива, однако владелец судна говорит о гораздо меньших объемах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели тушат горящую цистерну с дизельным топливом на улице Книпович.

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