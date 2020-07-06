Спасатели тушат горящую цистерну с дизельным топливом на улице Книпович

В Невском районе Петербурга горит цистерна с дизельным топливом. В настоящий момент известно о том, что площадь пожара увеличилось до 400 квадратных метров.

Возгорание произошло сегодня ночью, 7 июля, возле дома №9 по улице Книпович. Прибывшие сотрудники МЧС оперативно борются с возгоранием. Площадь горения оцепили.

Как сообщил портал 78.ru, ссылаясь на информацию источника в экстренных службах, в результате пожара создалась угроза распространения огня на близлежащие припаркованные автомобили.

Пожару присвоили второй ранг сложности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге в пожаре погиб мужчина, а черному коту удалось спастись. На борьбу с огнем отправились девять пожарных и две машины спецтехники.