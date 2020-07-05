В Выборге в пожаре погиб мужчина, а чёрному коту удалось спастись

В Выборге в пожаре погиб мужчина, а чёрному коту удалось спастись
С огнем боролись девять пожарных и две машины спецтехники. Фото: https://vk.com/vyborg_interesting

Вечером субботы, 4 июля, в одном из жилых домов на бульваре Кутузова в городе Выборг в Ленинградской области случился пожар.

О чрезвычайном происшествии сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в девять вечера. Оказалось, что загорелась квартира жилого дома №11 на бульваре Кутузова. На борьбу с огнем отправились девять пожарных и две машины спецтехники. Уже в 21:16 огонь удалось ликвидировать.

К несчастью, спасателям не удалось вызволить из пламени мужчину, находившегося в квартире. О погибшем пока ничего неизвестно. Однако пожарные спасли из горящего здания черного котика. Сейчас животному оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Калининском районе Санкт-Петербурга минувшей ночью сгорело шесть автомобилей.

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