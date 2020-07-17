Зафиксирован новый мировой рекорд по числу заражений COVID-19

За последние сутки коронавирус стал причиной смерти 5682 пациентов. Фото: pixabay.com

За последние сутки коронавирус стал причиной смерти 5682 пациентов. Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала новый мировой рекорд по числу подтвержденных диагнозов COVID-19 за сутки — плюс 237 тыс. 743 случая заражения.

Как сообщает ВОЗ, таким образом, по данным на 17 июля, общее число инфицированных коронавирусом превысило 13,6 млн. Новая инфекция унесла жизни более 585 тыс. человек.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд был зафиксирован почти неделю назад — 12 июля. Тогда за 24 коронавирус был выявлен у более чем 230 тыс. жителей Земли.

По данным ВОЗ, за последние сутки коронавирус стал причиной смерти 5682 пациентов.

За время пандемии больше всего случаев COVID-19 было зарегистрировано в Северной и Южной Америках (7 млн 154 тыс. 840 случаев) и Европе (3 млн 8 тыс. 972 случая).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Индии коронавирусом заразились более 1 млн человек.