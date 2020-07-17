В Индии коронавирусом заразились более 1 млн человек

В Индии коронавирусом заразились более 1 млн человек
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Pixabay

За сутки количество выросло почти на 35 тысяч.

Об этом стало известно сегодня, 17 июля. Информацией поделилось министерство здравоохранения и семейного благополучия, пишут РИА Новости. В Индии количество зараженных коронавирусом превысило 1 миллиона. За сутки выявили почти 35 тысяч новых случаев заболевания. На данный момент большинство граждан уже выздоровели, 342 тысячи человек находятся в больнице, а летальных исходов – 25,6 тысяч.

Первое место по количеству выявленных случаев заражения занимает Америка. На втором месте сейчас Бразилия, тройку лидеров замыкает Индия. Россия же оказалась на четвертом месте в списке – за сутки число заболевших увеличилось на 6,4 тысячи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врачи ожидают наступления новой эпидемии после коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
индия коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге нашли еще двух жертв секты «Орден пути»
В Индии коронавирусом заразились более 1 млн человек
Тесты на коронавирус за сутки сдали 17 тысяч жителей Петербург
Семья умершего от COVID-19 врача из Петербурга не получила обещанные выплаты
В России будут продавать наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере
Двух мигрантов ранили в драке с ножами на Гражданском
СК поделился подробностями расследования убийства Николая II и его семьи
Водителя BMW судят за пьяную езду по Петербургу