В Индии коронавирусом заразились более 1 млн человек

За сутки количество выросло почти на 35 тысяч.

Об этом стало известно сегодня, 17 июля. Информацией поделилось министерство здравоохранения и семейного благополучия, пишут РИА Новости. В Индии количество зараженных коронавирусом превысило 1 миллиона. За сутки выявили почти 35 тысяч новых случаев заболевания. На данный момент большинство граждан уже выздоровели, 342 тысячи человек находятся в больнице, а летальных исходов – 25,6 тысяч.

Первое место по количеству выявленных случаев заражения занимает Америка. На втором месте сейчас Бразилия, тройку лидеров замыкает Индия. Россия же оказалась на четвертом месте в списке – за сутки число заболевших увеличилось на 6,4 тысячи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врачи ожидают наступления новой эпидемии после коронавируса.