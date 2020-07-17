Вин Дизель сыграет в «Форсаже» в последний раз из-за гибели его персонажа

Герой Доминик Торетто в кинофраншизе "Форсаж", которого играет актер Вин Дизель, может погибнуть в следующей части.

Герой Доминик Торетто в кинофраншизе "Форсаж", которого играет актер Вин Дизель, может погибнуть в следующей части.

Герой Доминик Торетто в кинофраншизе «Форсаж», которого играет актер Вин Дизель, может погибнуть в следующей части.

Новая часть «Форсажа» станет уже десятой по счету. Первая часть вышла на большие экраны еще в 2001 году. Главные роли в ней сыграли Вин Дизель, Пол Уокер и Мишель Родригес. Как пишет издание We Got This Covered, ссылаясь на свои источники, , что режиссеры решили «убрать» персонажа Вина Дизеля из франшизы. Стоит отметить, что актер снимается в серии фильмов про уличных гонщиков вот уже 20 лет.

Предполагается, что смерть главного героя даст авторам франшизы возможность развить сюжет за счет спин-оффов. Есть вероятность, что именно на этом моменте сюжет франшизы начнет развиваться вокруг женского персонажа. Дата премьеры десятого «Форсажа» пока не разглашается. Девятая часть, в которой Доминик Торетто еще живой, выходит в апреле 2021 года.

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