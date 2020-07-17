Состоялась премьера сериала «Дивный новый мир» по роману Хаксли

Состоялась премьера сериала &#171;Дивный новый мир&#187; по роману Хаксли
Кадр из нового сериала "Дивный новый мир" (2020)

16 июля на экраны вышел новый сериал по мотивам романа-антиутопии «О дивный новый мир», который написал Олдос Хаксли.

Создатели экранизации отмечают, что картина не копирует сюжет книги, а лишь является его интерпретацией. Сериал рассказывает историю, которая происходит в в Новом Лондоне в XXVI веке, где вся жизнь проходит под руководством Генри Форда. Общество усовершенствовало свои навыки в искусстве потребления до максимума и разделилось на классы. Все люди рождаются в инкубаторах и уходят в мир иной без болезней и старости. Все проблемы со здоровьем жители Лондона решают безвредным наркотиком в виде таблеток. Однако вскоре персонажи узнают, что за пределами их идеальной жизни разворачивается настоящая война.

В актерский состав вошли Олден Эренрайк, Джессика Браун-Финдли, Гарри Ллойд и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, кто сыграет главные роли в ремейке «Один дома».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дивный новый мир олдос хаксли сериал экранизация


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Состоялась премьера сериала «Дивный новый мир» по роману Хаксли
«Заминированный» самолет Петербург — Махачкала экстренно ...
Четыре землетрясения подряд зафиксированы у Андаманских островов
Зафиксирован новый мировой рекорд по числу заражений COVID-19
Американец съел 75 хот-догов на время и поставил мировой рекорд
Стало известно, кто сыграет главные роли в ремейке «Один дома»
СК проверяет факт разлива топлива на Байкале
Петербургская медицина названа одной из лучших в России