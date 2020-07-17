Состоялась премьера сериала «Дивный новый мир» по роману Хаксли

16 июля на экраны вышел новый сериал по мотивам романа-антиутопии «О дивный новый мир», который написал Олдос Хаксли.

Создатели экранизации отмечают, что картина не копирует сюжет книги, а лишь является его интерпретацией. Сериал рассказывает историю, которая происходит в в Новом Лондоне в XXVI веке, где вся жизнь проходит под руководством Генри Форда. Общество усовершенствовало свои навыки в искусстве потребления до максимума и разделилось на классы. Все люди рождаются в инкубаторах и уходят в мир иной без болезней и старости. Все проблемы со здоровьем жители Лондона решают безвредным наркотиком в виде таблеток. Однако вскоре персонажи узнают, что за пределами их идеальной жизни разворачивается настоящая война.

В актерский состав вошли Олден Эренрайк, Джессика Браун-Финдли, Гарри Ллойд и другие.

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