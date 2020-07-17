Стало известно, кто сыграет главные роли в ремейке «Один дома»

Стало известно, кто сыграет главные роли в ремейке &#171;Один дома&#187;
Кадр из фильма "Один дома" (1990)

СМИ раскрыли предполагаемый актерский состав в перезапуске американской франшизы «Один дома».

По информации портала Deadline, главная роль в ремейке рождественской комедии достанется Арчи Йейтсу, который известен по роли Йорки в фильме «Кролик Джоджо». Также в фильме снимутся Элли Кемпер, Роб Делани, Тимоти С. Саймонс, Кенан Томпсон, Пит Холмс, Кэти Бет Холл и другие.

Автором фильма станет режиссер Дэн Мазер. В его команде будут работать сценаристы Мики Дэй и Сритер Сайдел. Производством займутся компании «20th Century Studios» и «Hutch Parker Entertainment».

Детали фильма пока не раскрываются, однако фанаты предполагают, что Йейтс будет играть мальчика, который будет противостоять паре, укравшей некую статуэтку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Киану Ривз может сняться в сиквеле «Константина».

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