Стало известно, кто сыграет главные роли в ремейке «Один дома»

Кадр из фильма "Один дома" (1990)

Кадр из фильма "Один дома" (1990)

СМИ раскрыли предполагаемый актерский состав в перезапуске американской франшизы «Один дома».

По информации портала Deadline, главная роль в ремейке рождественской комедии достанется Арчи Йейтсу, который известен по роли Йорки в фильме «Кролик Джоджо». Также в фильме снимутся Элли Кемпер, Роб Делани, Тимоти С. Саймонс, Кенан Томпсон, Пит Холмс, Кэти Бет Холл и другие.

Автором фильма станет режиссер Дэн Мазер. В его команде будут работать сценаристы Мики Дэй и Сритер Сайдел. Производством займутся компании «20th Century Studios» и «Hutch Parker Entertainment».

Детали фильма пока не раскрываются, однако фанаты предполагают, что Йейтс будет играть мальчика, который будет противостоять паре, укравшей некую статуэтку.

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