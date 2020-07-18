Халк может вернуться в «Зенит»

Бразильский футболист заявил, что больше не хочет играть за китайскую команду «Шанхай СИПГ».

Нападающий играет в Китае с 2016 года. Однако, в декабре у игрока истекает соглашение с клубом, и продлевать его он не намерен, так как хочет сменить команду.

После данного заявления футболистом заинтересовались различные клубы. Среди них есть и «Зенит». За сине-бело-голубых Халк уже выступал с 2012 по 2016 год. Об этом сообщает UOL Esporte.

Помимо «Зенита» подписать нападающего хочет турецкий «Галатасарай» и бразильский клуб «Палмейрас».

Также, появлялась информация, что предложить сотрудничество Халку может и другой китайский клуб, но игрок сообщил, что больше не хочет играть в этой стране.

Отметим, что до петербургской команды футболист играл за «Порту». С этим клубом ему удалось стать победителем Лиги Европы 2010/11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Халк не хочет играть в чемпионате Китая.