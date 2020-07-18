В России начнут отмечать День работника транспорта

Профессиональный праздник указал учредить премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Сегодня, 18 июля, стало известно, что в рядах праздников грядет пополнение. Транспортные работники отныне будут получать поздравления, связанные с их трудовой деятельностью 29 ноября. Именно в этот осенний день в 1809 году, благодаря императору Александру I, в Российской империи появился единый государственный орган в сфере транспорта.

Мишустин поручил закрепить в календаре праздник Министерству Транспорта. На это ему отведено 3 месяца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мишустин заявил, что самоизоляция сделала россиян более зависимыми от цифрового мира. Работа многих россиян перешла в онлайн, а услуги начали оказываться удаленно. Подобное продолжение деятельности очень важно в условиях пандемии.