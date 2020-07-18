На улице Кустодиева неизвестный поджег автомобиль

Владелец транспортного средства обратился в полицию.

Происшествие произошло ночью, 17 июля, в Выборгском районе. В правоохранительные органы поступило сообщение от 43-летнего мужчины, который обнаружил свою машину «Додж» с повреждениями, характерными для последствий от пожара. Стоимость ущерба неизвестна, но от огня пострадало левое крыло, левое переднее колесо, а также часть машины от капота до лобового стекла. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские в ходе выяснения обстоятельств установили, что в 2:30 ночи к автомобилю заявителя подошел неизвестный. После того, как он вылил неизвестную горючую жидкость, он совершил поджог и скрылся с места преступления.

Решение об возбуждении уголовного дела пока не принято. Злоумышленник объявлен в розыск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали подозреваемого в поджоге двух автомобилей.