На Ленинском среди ночи на парковке вспыхнула легковушка

В Петербурге среди ночи загорелся легковой автомобиль. Машина вспыхнула между домами №34 на проспекте Маршала Жукова и №104 на Ленинском проспекте.

Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 19 июля. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На них заметно пламя, которое охватило транспортное средство.

По словам свидетелей случившегося, машина загорелась на парковке. Причины ЧП не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Mercedes влетел в газовую трубу на Канонерском острове. Передняя часть иномарки превратилась в груду металла.