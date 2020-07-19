Mercedes влетел в газовую трубу на Канонерском острове

Иномарка влетела в трубу на выезде из тоннеля на Канонерском острове в Петербурге. Информация о пострадавших отсутствует.
Авария случилась в ночь на воскресенье, 19 июля. Кадрами с места дорожного инцидента очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На фотографиях видно, что легковой автомобиль марки Mercedes получил значительные повреждения. По словам свидетелей столкновения, машина влетела в газовую трубу.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Просвещения в результате аварии образовалась пробка. Там столкнулись трамвай и «Хендай». Непонятно, кто виноват в аварии и есть ли пострадавшие.