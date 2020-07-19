Mercedes влетел в газовую трубу на Канонерском острове

Mercedes влетел в газовую трубу на Канонерском острове
У машины сильно повреждена передняя часть. Фото: vk.com/spb_today

Иномарка влетела в трубу на выезде из тоннеля на Канонерском острове в Петербурге. Информация о пострадавших отсутствует.

Авария случилась в ночь на воскресенье, 19 июля. Кадрами с места дорожного инцидента очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что легковой автомобиль марки Mercedes получил значительные повреждения. По словам свидетелей столкновения, машина влетела в газовую трубу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Просвещения в результате аварии образовалась пробка. Там столкнулись трамвай и «Хендай». Непонятно, кто виноват в аварии и есть ли пострадавшие.

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