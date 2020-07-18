На Просвещения в результате аварии образовалась пробка

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Об этом стало известно сегодня, 18 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на проспекте Просвещения – там столкнулись трамвай и «Хендай». В результате образовался затор – теперь на участке дороги не могут нормально проехать ни автомобили, ни общественный транспорт.

Подробности инцидента не разглашаются. Непонятно, кто виноват в аварии и есть ли пострадавшие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД из-за ДТП образовался серьезный затор. Машина практически развалилась на части, тем самым создав затор на дороге. Автомобилисты жалуются на то, что не могут нормально проехать.