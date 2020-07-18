На КАД из-за ДТП образовался серьезный затор

На КАД из-за ДТП образовался серьезный затор
Машина тормозит движение. Фото: vk.com/spb_today

Посреди дороги развалилась на части «Газель».

Об этом стало известно сегодня, 18 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на съезде с Кольцевой в сторону Парголово – там произошла авария с участием «Газели». Машина практически развалилась на части, тем самым создав затор на дороге. Автомобилисты жалуются на то, что не могут нормально проехать. На место уже прибыли сотрудники экстренных служб, непонятно, есть ли пострадавших.

Согласно данным, предоставленным сервисом «Яндекс. Карты», скорость движения на участке дороги не превышает трех километров в час.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель иномарки погиб, столкнувшись с КамАЗом на КАД. Известно, что водитель КамАЗа на момент аварии занимался дорожными работами, а именно нанесением разметки.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп кад пробка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России хотят снизить стоимость жилья
Пригожин заявил, что ем угрожают расправой
Врач просит прививаться осенью от гриппа в связи с пандемией коронавируса
На Просвещения в результате аварии образовалась пробка
Собянин не собирается закрывать Москву из-за коронавируса
На КАД из-за ДТП образовался серьезный затор
В Петербурге будут платить донорам антиковидной плазмы
«Японская» школа на Сиреневом должна заработать к 1 сентября