На КАД из-за ДТП образовался серьезный затор

Посреди дороги развалилась на части «Газель».

Об этом стало известно сегодня, 18 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на съезде с Кольцевой в сторону Парголово – там произошла авария с участием «Газели». Машина практически развалилась на части, тем самым создав затор на дороге. Автомобилисты жалуются на то, что не могут нормально проехать. На место уже прибыли сотрудники экстренных служб, непонятно, есть ли пострадавших.

Согласно данным, предоставленным сервисом «Яндекс. Карты», скорость движения на участке дороги не превышает трех километров в час.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель иномарки погиб, столкнувшись с КамАЗом на КАД. Известно, что водитель КамАЗа на момент аварии занимался дорожными работами, а именно нанесением разметки.