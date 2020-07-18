Водитель иномарки погиб, столкнувшись с КамАЗом на КАД

Водитель иномарки погиб, столкнувшись с КамАЗом на КАД
По факту ДТП проводится проверка. Фото: pixabay

Трагедия произошла в ночь на 18 июля, на 68,5 километре Кольцевой автодороги, находящемся в Московском районе города.

По предварительным данным, ночью на внутреннем кольце КАД, 39-летний водитель потерял управление над своим автомобилем Hyundai и врезался в КамАЗ, за рулем которого находился 62-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения, водитель легковушки получил травмы не совместимые с жизнью, из-за чего скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

Известно, что водитель КамАЗа на момент аварии занимался дорожными работами, а именно нанесением разметки.

По факту ДТП в настоящее время проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иномарка вылетела на тротуар после ДТП на пересечении 5-й Советской и Суворовского.

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