Иномарка вылетела на тротуар после ДТП на пересечении 5-й Советской и Суворовского

Иномарка вылетела на тротуар после ДТП на пересечении 5-й Советской и Суворовского
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении 5-й советской улицы и Суворовского проспекта произошло ДТП с участием двух иномарок. Одна из машин выехала на тротуар.

Авария случилась в пятницу, 17 июля, в Центральном районе города. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить водители авто марок Volvo и Hyundai Motor. На фотографиях видно, что первая машина оказалась на пешеходной зоне, вторая стоит посреди проезжей части, перегородив дорогу троллейбусам.

Обстоятельства ДТП не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Мурманском шоссе машина слетела в кювет после столкновения с другим участником движения. На место прибыли спасатели и скорая помощь.

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