На Мурманском шоссе столкнулись две машины, на месте скорая и спасатели

На Мурманском шоссе в Ленобласти произошло ДТП с участием двух автомобилей. Одна из машин вылетела в кювет.

Авария случилась сегодня днем, 17 июля. По предварительным данным. машины столкнулись на 88-ом километре Мурманского шоссе у развилок дорог «Лаврово – Шум – Ратница» и «Горка — Феликсово – Горгала». Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что оба автомобиля получили повреждения. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и бригада скорой помощи.

Обстоятельства столкновения не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Северном проспекте иномарка сбила троих детей, переходивших дорогу по «зебре». За рулем авто оказалась 25-летняя девушка.