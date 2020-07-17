На Северном проспекте автоледи сбила троих детей, переходивших дорогу по «зебре»

На Северном проспекте автоледи сбила троих детей, переходивших дорогу по &#171;зебре&#187;
По факту аварии проводится проверка. Фото: pixabay

В Петербурге на Северном проспекте произошло ДТП с несовершеннолетними. Автоледи сбила троих детей, переходивших дорогу по «зебре».

Дорожный инцидент случился в пятницу, 17 июля, у дома №77. 25-летняя девушка, управляя Nissan X-Trail, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбила троих детей.

Как сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и Ленобласти, травмы средней степени тяжести получили девочки 11 и 12 лет и 10-летний мальчик.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Коле» в ДТП с двумя легковушками погибла женщина-пассажир. Дорогу не смогли поделить водители авто марок Chevrolet Niva и Nissan X-Trail.

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