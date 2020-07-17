На «Коле» в ДТП с двумя авто погибла женщина-пассажир

На &#171;Коле&#187; в ДТП с двумя авто погибла женщина-пассажир
Машины двигались во встречном направлении. Фото: pixabay

На трассе «Кола» произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Машины двигались во встречном направлении.

Авария случилась в пятницу, 17 июля, на 88-м километре трассы. Дорогу не смогли поделить 71-летний водитель Chevrolet Niva и 66-летний водитель Nissan X-Trail.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, в результате столкновения транспортных средств пассажир Chevrolet — женщина 1951 года рождения — скончалась на месте. Водителей и пассажирку второго авто доставили в ближайшее медучреждение. Врачи оценили их состояние как среднетяжелое.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства случившегося не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль ППС подбил иномарку на Московском шоссе. Об этом рассказали очевидцы дорожно-транспортного происшествия.

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"Кола" дтп смертельное ДТП


 

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