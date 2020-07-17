Автомобиль ППС подбил иномарку на Московском шоссе

Автомобиль ППС подбил иномарку на Московском шоссе
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе Северной столицы произошло ДТП с участием машины ППС. Подробности столкновения рассказали очевидцы.

Авария случилась в пятницу, 17 июля, при повороте с Московского шоссе на улицу Ленсовета. Фотографии с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей происшествия, УАЗ «подбил» легковушку марки Daewoo Nexia. На кадрах видно, что транспортные средства не получили значительных повреждений. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП на КАД. Машина влетела в разделительное ограждение. Очевидцы рассказали, что в аварии участвовало два автомобиля. Более точных подробностей нет. Неизвестно и то, пострадал ли кто-то в таком серьезном ДТП.

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