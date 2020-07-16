Авария на КАД: машина превратилась в металлолом

Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 17 июля.

Местом аварии стал 93-й километр внешней стороны кольцевой автодороги, рядом с рекой Оккервиль.

Точные обстоятельства аварии неизвестны, но очевидцы опубликовали фотографию пострадавшего автомобиля в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». На кадрах видно, что передняя часть оказалась полностью смята и разрушена, а сбоку красуется огромная вмятина. По всей вероятности легковая машина не пережила сильного столкновения с разделительным ограждением.

Комментаторы сообщили, что в аварии участвовало два автомобиля. Более точных подробностей нет. Неизвестно и то, пострадал ли кто-то в таком серьезном ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кроссовер оказался на боку после ДТП на Пинегина, на месте все службы.