Во Всеволожском районе 12 спасателей тушили полыхающую баню

Во Всеволожском районе в Ленобласти загорелась баня. Постройку тушили 12 спасателей.

Пожар случился вечером субботы, 18 июля, в СНТ «Ладожец» в поселке городского типа им. Морозова. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 20:09. Они оперативно выехали на место происшествия на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, баня горела на площади 30 квадратных метров. На ликвидацию пожара сотрудникам потребовался примерно час. К 21:03 огонь был полностью потушен.

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