Трамп решил перейти на «телефонные митинги» из-за Covid-19

Президент США подчеркнул, что митинги будут проводиться по телефону. Фото: pixabay

Президент США подчеркнул, что митинги будут проводиться по телефону. Фото: pixabay

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о переходе на «телефонные митинги» вместо обычных собраний на стадионах из-за коронавирусной инфекции Covid-19.

По его словам, пока не разрешится ситуация со сложной эпидемической обстановкой, будет трудно организовать массовые встречи с избирателями.

Как сообщает телеканал CNN, Трамп отметил, что проводит телефонные митинги, которые будут называть митингами Трампа.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань. Она была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трамп заявил о снижении уровня смертности от коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах. Он подчеркнул, что заболеваемость в США «почти на самом низком уровне в мире».