Участником ДТП на Московском проспекте оказалась пьяная пассажирка и угонщица в одном лице

В Петербурге полицейские задержали пьяную женщину, которая попала в ДТП на угнанном авто. Изначально она ехала в машине в качестве пассажирке.

Инцидент произошел в субботу, 18 июля, у дома №46 по Московскому шоссе. После ДТП стражи порядка обнаружили KIA RIO, в котором находилась 45-летняя женщина. Документов на авто у пьяной горожанки не оказалось. По факту произошедшего были составлены два административных протокола.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, вечером того же дня в полицию обратился 29-летний директор коммерческого предприятия. Он рассказал, об угоне пассажиркой указанной иномарки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпинском районе работник музея открыл огонь из-за парковочного места, оппонент защищался ножом.