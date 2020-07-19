Участником ДТП на Московском проспекте оказалась пьяная пассажирка и угонщица в одном лице

Участником ДТП на Московском проспекте оказалась пьяная пассажирка и угонщица в одном лице
Инспекторы остановили нарушительницу. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге полицейские задержали пьяную женщину, которая попала в ДТП на угнанном авто. Изначально она ехала в машине в качестве пассажирке.

Инцидент произошел в субботу, 18 июля, у дома №46 по Московскому шоссе. После ДТП стражи порядка обнаружили KIA RIO, в котором находилась 45-летняя женщина. Документов на авто у пьяной горожанки не оказалось. По факту произошедшего были составлены два административных протокола.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, вечером того же дня в полицию обратился 29-летний директор коммерческого предприятия. Он рассказал, об угоне пассажиркой указанной иномарки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпинском районе работник музея открыл огонь из-за парковочного места, оппонент защищался ножом.

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