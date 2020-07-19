Кассирша ударила ножом водителя трамвая на Омской

В Петербурге задержали 33-летнюю кассиршу одного из сетевых магазинов. Полиция полагает, что она ударила ножом 46-летнего водителя трамвая.

Из дома 22 по Омской улице в ночь на 18 июля госпитализировали мужчину с ножевым ранением. Состояние его медики оценивают как тяжелое, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградско области.

По версии правоохранителей, водитель распивал спиртные напитки на кухне коммунальной квартиры с 33-летней кассиршей. После застолья между ними возникла ссора, которая привела к физическим увечьям. Мужчина получил удар ножом и был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге госпитализировали двух мужчин, получивших ножевые ранения в драке на Гражданском проспекте.