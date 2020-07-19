На Дыбенко двое мигрантов отобрали у прохожего мобильник с помощью баллончика

На Дыбенко двое мигрантов отобрали у прохожего мобильник с помощью баллончика
Полицейские задержали нарушителей. Фото: pixabay

Возле одного из домов на Дыбенко двое мигрантов ограбили 18-летнего прохожего. Они брызнули в лицо парню из перцового баллончика.

Преступный инцидент произошел ночью в субботу, 18 июля, возле дома №25 по улице Дыбенко. Молодой человек обратился в полицию с заявлением, что его ограбили.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, он рассказал, что двое неизвестных, угрожая расправой и распылив перцовый баллончик, украли его мобильный телефон, после чего скрылись на авто марки Volkswagen Polo.

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали двух уроженцев одного из среднеазиатских государств в возрасте 24 и 26 лет. Похищенное изъяли. По факту разбоя возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что участником ДТП на Московском проспекте оказалась пьяная пассажирка и угонщица в одном лице. По факту произошедшего были составлены два административных протокола.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб происшествия


 

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На Дыбенко двое мигрантов отобрали у прохожего мобильник с помощью баллончика
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