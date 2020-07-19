В Петербурге задержали мигранта с серебряной цепочкой прохожего

В Петербурге задержали мигранта с серебряной цепочкой прохожего
По факту грабежа возбудили уголовное дело. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Калининском районе Петербурга правоохранители задержали злоумышленника, который избил прохожего и отобрал у него серебряную цепочку.

Преступный инцидент произошел в ночь на субботу, 18 июля, у дома №34, корпус 1, на улице Карпинского. В отдел полиции обратился 49-летний неработающий мужчина.

Как сообщил в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, спустя несколько минут после заявления полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний неработающий уроженец одного из среднеазиатских государств, не имеющего регистрации на территории города и области. Похищенное у него изъяли.

Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии. По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дыбенко двое мигрантов отобрали у прохожего мобильник с помощью баллончика.

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