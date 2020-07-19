В новый энергоблок на Ленинградской АЭС начали загрузку топлива

В новый энергоблок на Ленинградской АЭС начали загрузку топлива
На ЛАЭС начались пусковые операции на новом энергоблоке. Фото: rosenergoatom.ru

Концерн «Росэнергоатома» начал загрузку ядерного топлива в новый энергоблок Ленинградской АЭС. Топливо изготовлено на Новосибирском заводе химконцентратов.

«Сегодня, 19 июля, на Ленинградской АЭС стартовал физический пуск нового энергоблока с реактором ВВЭР-1200», — сообщили в пресс-службе «Росэнергоатома».

В реактор загрузили первую топливную сборку. Всего планируется загрузить 163 тепловыделяющих сборки с ядерным топливом.

Как отметил генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров, начало физического пуска фактически означает, что работы, связанные с сооружением блока, закончены. Процесс этот продлится до сентября.

Осенью энергоблок планируется подключить к сети для выработки первых киловатт*часов. электроэнергии. Уровень мощности реактора будет увеличиваться постепенно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудников ЛАЭС проверили на коронавирус.

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