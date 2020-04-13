У сотрудников ЛАЭС не обнаружили коронавирус

На электростанции не оказалось ни одного заболевшего, так что в Сосновом бору пока не выявлено случаев заражения.

Об этом стало известно сегодня, 13 апреля. Обо всем сообщает пресс-служба ЛАЭС. После того, как у одного из сотрудников электростанции заподозрили коронавирус, всех его коллег решили проверить на наличие инфекции. Тесты показали, что среди работников нет ни одного заболевшего, так что в Сосновом бору до сих пор нет пациентов с коронавирусом.

Отмечается, что человек, у которого были симптомы, дважды сдавал анализы и оба оказались отрицательными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что детское отделение онкоцентра в Песочном закрыли из-за коронавируса. Ребенок поступил на лечение в онкологический центр в среду, 8 апреля. При этом, его родители предоставили справку о отрицательном анализе на COVID-19, который был проведен в частной лаборатории.