Детское отделение онкоцентра в Песочном закрыли из-за коронавируса

Болезнь подтвердилась у одного из пациентов.

Ребенок поступил на лечение в онкологический центр в среду, 8 апреля. При этом, его родители предоставили справку о отрицательном анализе на COVID-19, который был проведен в частной лаборатории. После подтверждения диагноза, заболевшего отправили на лечение в детскую больницу имени Филатова. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Детское отделение пришлось закрыть на карантин. У всех сотрудников, маленьких пациентов и членов их семей взяли анализ на вирус. Все необходимые средства гигиены и питание в отделении имеются. На продолжения планового лечения по профилю центра, инцидент не скажется.

В ближайшее время детское отделение центра должно было принять новых пациентов. В виду событий, их перенаправят в другие больницы города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что институт Вредена в Петербурге закрыли на карантин.