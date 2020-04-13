Детское отделение онкоцентра в Песочном закрыли из-за коронавируса

Детское отделение онкоцентра в Песочном закрыли из-за коронавируса
Коронавирус. Фото: Pixabay

Болезнь подтвердилась у одного из пациентов.

Ребенок поступил на лечение в онкологический центр в среду, 8 апреля. При этом, его родители предоставили справку о отрицательном анализе на COVID-19, который был проведен в частной лаборатории. После подтверждения диагноза, заболевшего отправили на лечение в детскую больницу имени Филатова. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Детское отделение пришлось закрыть на карантин. У всех сотрудников, маленьких пациентов и членов их семей взяли анализ на вирус. Все необходимые средства гигиены и питание в отделении имеются. На продолжения планового лечения по профилю центра, инцидент не скажется.

В ближайшее время детское отделение центра должно было принять новых пациентов. В виду событий, их перенаправят в другие больницы города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что институт Вредена в Петербурге закрыли на карантин.

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Детское отделение онкоцентра в Песочном закрыли из-за коронавируса