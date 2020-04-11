Институт Вредена в Петербурге закрыли на карантин

Институт Вредена в Петербурге закрыли на карантин
Внутри здания остались врачи и пациенты. Фото: Pixabay

Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена до 23 апреля закрыто на карантин. На официальном интернет-портале медицинского учреждения появилась информация, что Роспотребнадзор закрыл институт для проведения карантинных мероприятий.

«В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19 ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена» Минздрава России временно приостанавливает работу, до особого распоряжения Роспотребнадзора по снятию карантина», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, внутри здания остались врачи и пациенты. Специалисты Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование ситуации в институте. Оставшихся внутри медиков и пациентов проверяют на коронавирусную инфекцию.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 669 561 человека. Скончались 102 734, при этом 376 323 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 11 917 человек, умерли 94. При этом 795 пациентов вылечились. Число зараженных в Петербурге выросло до 408 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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