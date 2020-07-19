В 13 районах Ленобласти выявили новые случаи коронавируса

В Ленобласти 5360 человек заразились коронавирусом. Фото: оперативный штаб Ленобласти

В Ленобласти 5360 человек заразились коронавирусом. Фото: оперативный штаб Ленобласти

В Ленинградской области 19 июля подтвердили 45 новых случаев коронавируса. Зараженные выявлены в 27 населенных пунктах.

Коронавирусом заразились жители Бокситогорского, Волосовского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Киришского, Лодейнопольского, Ломоносовского, Лужского, Подпорожского, Сланцевского, Тихвинского и Тосненского районах, сообщает оперативный штаб Ленобласти.

В Киришах выявлено шесть заболевших, в Гатчине и Тихвине — по четыре, в Кудрово — трое, во Всеволжске, Выборге, Ивановке и Сланцах — по двое. В остальных населенных пунктах подтверждено по одному случаю коронавируса.

С начала пандемии в Ленинградской области заразились 5 тыс. 360 человек, выздоровели 4 тыс. 355, скончались 46.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки подтвердили 202 случа коронавирусной инфекции.