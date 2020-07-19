В Петербурге выявили 202 случая коронавируса

Число зараженных коронавирусом в Петербурге достигло 29 тыс. 346. За сутки выявлено 202 новых случая инфекции.

В городе подтверждено еще 26 смертей от коронавируса. С начала пандемии скончались больше 1,7 тыс. человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 на территории России в воскресенье, 19 июля.

Выздоровели 22 тыс. 313 человек. Из больниц за последние сутки выписали 101 человека.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В мире зарегистрировано свыше 14 млн случаев коронавируса. В России заразилось 771 тыс. 546 человек, скончались 12 тыс. 342, выздоровели 550 тыс. 344.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено более 24,9 млн обследований на коронавирус, из них 314 тыс. — за последние сутки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки 13 тыс. 272 человека сдали тесты на коронавирус.