Больше 13 тысяч человек за сутки сдали тесты на COVID-19 в Петербурге

Больше 13 тысяч человек за сутки сдали тесты на COVID-19 в Петербурге
Тесты на коронавирус за сутки сдали больше 13 тыс. человек. Фото: gov.spb.ru

За последние сутки в Петербурге 13 тыс. 272 человека прошли обследование на наличие коронавируса нового типа. Об этом сообщает городская администрация в воскресенье, 19 июля.

Под наблюдением медиков в Петербурге остаются 1 тыс. 832 человека. Из них 304 размещены в обсерваторе, 1 тыс. 96 — находятся на самоизоляции, 432 — контактные.

О возвращении из другой страны в Россию за сутки сообщили 27 человек.

В единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом по номеру 122 поступило 222 обращения. Служба экстренных вызовов 112 обработала 88 звонков, служба скорой помощи — 41, полиция — 15.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение полугода в России могут начаться испытания вакцины от коронавируса на детях. Приступить к ним можно будет только в случае, если все испытания на взрослых будут завершены и дадут положительный эффект

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