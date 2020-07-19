«Зенит» и «Спартак» встретились в полуфинале Кубка России

На стадионе «Газпром Арена» в Петербурге стартовал матч полуфинала Олимп — Кубка России. На поле встретились «Зенит» и московский «Спартак».

С первых минут в составе сине-бело-голубых на поле вышли Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Юрий Жирков, Малком, Сердар Азмун и Артем Дзюба.

Против них в стартовом составе вышли Александр Максименко, Илья Гапонов, Самюэль Жиго, Георгий Джикия, Павел Маслов, Наиль Умяров, Алекс Крал, Зелимхан Бакаев, Лукас Айртон, Джордан Ларссон и Александр Соболев.

Матч судит специалист из Ростова-на-Дону Сергей Иванов, ему помогают Валерий Данченко из Уфы и Адлан Хатуев из Грозного. Инспектором назначен Эдуард Малый из Волгограда.

Команда-победитель выйдет в финал Кубка России. Решающий матч сезона-2019/20 состоится 25 июля на «Екатеринбург Арене». Первым финалистом турнира стали подмосковные «Химки». Команда на выезде обыграла «Урал» со счетом 3:1.